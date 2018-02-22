الحكومة التركية: لا توجد معلومات مؤكدة حول دخول الجيش السوري إلى عفرين

© REUTERS/ Khalil Ashawi "الحر": أنباء غير مؤكدة تفيد بدخول 500 جندي من الجيش السوري إلى عفرين

إنطاكيا — سبوتنيك . وأشار بكر بوزداغ إلى أن الأكراد والحكومة السورية فشلوا في التوصل لاتفاق بهذا الشأن.

وأكد بوزداغ عدم وجود دليل على دخول قوات تابعة للجيش السوري إلى عفرين، وأضاف:"لدينا معلومات حول عدم تمكنهم والأكراد من التوصل إلى تفاهم".

وتقوم الحكومة التركية بعملية عسكرية في عفرين منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.