سر الورقة التي حرص ترامب على حملها خلال اجتماع "تسليح المدارس"

لفتت ورقة صغيرة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحملها معه خلال اجتماعه بطلاب نجوا من واقعة إطلاق النار بمدرسة في فلوريدا، أنظار وسائل الإعلام التي حضرت الاجتماع.

© REUTERS/ Denis Balibouse ترامب يقترح السماح للمعلمين بحمل السلاح في المدارس

ووفقا لصحيفة " بوسطن غلوب"، احتوت الورقة على رؤوس أقلام كان ترامب يرغب في مناقشتها بجانب بعض الأسئلة التي يريد توجيهها للحاضرين.

والتقطت الكاميرات عددا من الأسئلة التي كانت في الورقة، مثل "ما أكثر شيء تريد أن تخبرني به بشكل تجربتك"؟، و"ماذا يمكن أن نفعل لنشعرك بالأمان؟".

وظهر في الورقة عبارة "إنني أسمعك"، والتي أوضحت الصحيفة أنها ربما تكون رسالة من الرئيس للطلاب.

وأبدى الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع استعداده لتسليح معلمي المدارس، بهدف الحد من منع وقوع مجازر كتلك التي وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 17 قتيلا.

وقال ترامب إن إدارته ستركز على مراجعة خلفيات مشتري الأسلحة وصحتهم العقلية في مسعى لجعل المدارس أكثر أمنا.

يذكر أن الاجتماع ضم ستة من طلاب مدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، والتي شهدت قيام مسلح يحمل بندقية نصف آلية بقتل 17 تلميذا ومعلما، في ثاني أسوأ حادث إطلاق نار بمدرسة أمريكية.