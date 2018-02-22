ميركل: يجب التواصل مع روسيا لإنهاء "المذبحة" في الغوطة الشرقية

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، سيجري محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حول تسوية الأوضاع في الغوطة الشرقية.

© AP Photo/ Save the Children السعودية تتدخل لوقف "العنف" في الغوطة الشرقية

برلين — سبوتنيك . وقالت ميركل، في كلمة لها أمام البرلمان، اليوم الخميس 22 فبراير/شباط، وقبيل القمة الأوروبية غير الرسمية المرتقبة غداً: "أجرى وزير خارجيتنا صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد ماورير، وسيتحدث مع وزير الخارجية الروسي. علينا القيام بكل ما بوسعنا لإنهاء هذه المجزرة".

وأدانت المستشارة الألمانية قتل المدنيين في سوريا ووصفته بأنه مذبحة، وأضافت أن برلين ستتواصل مع روسيا في إطار جهودها لوقف العنف.

وتقع الغوطة الشرقية في ريف دمشق تحت سيطرة عدد من الفصائل المسلحة، وهي من المناطق المشمولة باتفاق "خفض التصعيد" الذي تقوده روسيا لحل النزاع المسلح المستمر في سوريا منذ سبع سنوات.

وتقوم القوات السورية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.