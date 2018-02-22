عراقجي: طهران تجري مباحثات مع دمشق بشأن سبل خفض التصعيد في الغوطة الشرقية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران تجري مباحثات مع دمشق بشأن سبل خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات الإنسانية الى هناك.

موسكو — سبوتنيك . وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، اليوم الخميس، 22 فبراير/شباط: "في هذه الحالة المحددة نحن نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الحكومة السورية، ونحاول فهم كيف يمكننا المساهمة في خفض التصعيد، وبدء إيصال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون من الجوع في الغوطة ".

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن الطائرة بدون طيار التي أسقطتها إسرائيل هي طائرة تابعة للجيش السوري، مشيراً إلى أن الجيش السوري لديه القدرات وأن على إسرائيل إعادة النظر بسياستها العسكرية.

وقال، ردا سؤال حول الطائرة على كون الطائرة إيرانية بالقول، "الطائرة أيضاً تابعة للجيش السوري". ورفض التأكيد بأن إيران هي التي أرسلت الطائرة، موضحاً "الجيش السوري لديه الكثير من القدرات لكن الحقيقة أن الجيش الإسرائيلي يرسل طائرات بدون طيار ويجب أن لا يكونوا غاضبين عندما يواجهون شيء هم يفعلونه هم يرسلون طائرات لكل أنحاء سوريا ولبلدان الأخرى المجاورة".

وحول الهدف من إرسال الطائرة، قال عراقجي "يجب أن يسأل الجيش السوري على ما هو هدفهم من فعل ذلك لكنه تطور مهم جداً واعتقد أن على الإسرائيليين أن يقوموا بإعادة النظر بسياستهم العسكرية".

ونفى مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن يكون التواجد الإيراني في سوريا يهدف إلى فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، مشددا على أن طهران تدخلت من أجل مواجهة الإرهاب.

وقال: " نحارب عناصر إرهابية في سوريا، وبدعوة من الحكومة السورية لمساعدتها على إرساء السلام، والحفاظ على استقرار وسلامة أراضي سوريا، وسيستمر وجودنا ما دامت الحكومة السورية تريد ذلك".

وتابع: "لا اعتقد أن سوريا تصلح مكانا لحرب أخرى بالوكالة في المنطقة، فالوضع في سوريا متدهور بفعل هذا النوع من السياسات العدوانية"، مشدداً "إذا بدأ إسرائيل صراعاً جديداً فالمؤكد انهم سيكونوا الطرف الذي سيعاني أكثر".