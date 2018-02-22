الصين تحقق في انتهاك محتمل لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوانغ، أن الصين تعتزم إجراء تحقيق شامل في الانتهاك المحتمل لقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية.

© Sputnik. Alexey Filippov كوريا الشمالية تبلغ جارتها الجنوبية بتفاصيل وفدها إلى ختام الأولمبياد

بكين — سبوتنيك . وقال المتحدث إن الصين تعتبر ما يحدث في بحر الصين الشرقي مهما جدا وتجري تحقيقا مناسبا حوله.

وأضاف المتحدث: "بكين تنفذ دائما قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وتفي أيضا بالتزاماتها الدولية".

وتعتزم بكين بحث حالات الانتهاك المحتمل لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة من قبل شركات في الصين.

وقالت الخارجية اليابانية إنها سلمت لمجلس الأمن الدولي بيانات عن تحركات للناقلة الكورية الشمالية "يو جونغ —2"، وسفينة أخرى مجهولة الهوية في بحر الصين الشرقي، ما يعد انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية للحد من قدراتها على استيراد المنتجات النفطية، وذلك بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة.