ترامب يكذّب "سي إن إن" و"إن بي سي" ويوضح تصريحاته بشأن إمداد المعلمين بالأسلحة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كان اقترح إمداد المعلمين في المدارس بالأسلحة، من أجل حمايتهم من هجمات المجرمين المسلحين.

وأوضح في سلسلة تغريدات، اليوم، الخميس 22 فبراير/ شباط، أنه قصد من اقتراحه، هو أن يمد أسلحة خفية، للمعلمين المتدربين فقط على استخدام السلاح.

وغرد: "لم أطالب قط بـ "منح الأسلحة للمعلمين"، كما ذكرت الأخبار المزيفة في شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي"، ولكن ما قلته هو البحث في إمكانية إمداد أسلحة خفية لمعلمين، حازوا على تدريبات عسكرية سابقة، أو خضعوا لتدريبات خاصة، وأن يكونوا ماهرين في هذا، وأعتقد أن 20 في المئة منهم يملكون هذه المهارة".

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience — only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

واعتبر ترامب أن المعلمين المدربين على استخدام السلاح، سيكونون بمثابة "رادع" بالنسبة للطلبة الجبناء حاملي الأسلحة، كما أنهم سيكونون أقل تكلفة من الحراس.

….immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

كما أكد دونالد ترامب، المعلمون المدربون على استخدام السلاح، سيكونون أسرع استجابة لحادث إطلاق النار في المدرسة، موضحا أن الحادث الواحد يحدث خلال 3 دقائق، كما أثبت التاريخ سابقا، بينما يستلزم من قوات الشرطة الوصول إلى المدرسة 5 أو 8 دقائق.

….History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

© AP Photo/ Evan Vucci شاهد... طلاب يستلقون أمام البيت الأبيض بعد هجوم فلوريدا

وكان أسيء فهم مطالب ترامب، حلال اجتماعه، أمس، الأربعاء 21 فبراير، مع عدد من المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم من أقارب ضحايا العنف الناجم عن استخدام الأسلحة ومن بينهم من تضرروا في حادث إطلاق النار في فلوريدا:

وأوضح أن المجرمين يحاولون في مثل هذه المناطق "الحرة" ارتكاب الجرائم وإطلاق النار على الناس لإداركهم أنه لا يمكن لأحد أن يطلق النار عليهم.

يأتي الاجتماع في البيت الأبيض بعد يوم من قول ترامب إن إدارته ستتخذ إجراءات لحظر قطعة إضافية تمكن السلاح الناري من إطلاق مئات الطلقات في دقيقة واحدة.