إسرائيل تقرر استمرار حبس مالك شركة اتصالات في إطار تحقيق يشمل نتنياهو

أمرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط، باستمرار حبس شاؤول إلوفيتش الذي يملك حصة مسيطرة في شركة "بيزيك" أكبر مجموعة اتصالات إسرائيلية حتى يوم الإثنين في إطار تحقيق بشأن أنشطة المؤسسة.

وكانت السلطات قد احتجزت كلا من إلوفيتش، صديق أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يسيطر على شركة الاتصالات عبر شركته القابضة "يوروكوم"، وزوجته وابنه.

ونفى الثلاثة ارتكاب أية مخالفات.

وألقت السلطات القبض أيضا على ستيلا هاندلر المديرة التنفيذية للشركة ومسؤول آخر، في إطار تحقيق هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية مع "بيزيك" بشأن شبهة احتيال ومخالفات أخرى.

وأمرت السلطات باستمرار حبسهما حتى يوم الإثنين.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن المحققين ينظرون في مزاعم تتهم "بيزيك" بالحصول على مزايا مقابل موافقة ملاكها على توفير تغطية إعلامية تفضيلية لنتنياهو في وسائل الإعلام المملوكة لهم.

كما احتجزت السلطات نير حفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر وهما صديقان مقربان من نتنياهو.

ووافق فيلبر على أن يصبح شاهدا لصالح الدولة في التحقيق وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.