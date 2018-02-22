الجعفري: 1200 قذيفة أطلقت من الغوطة الشرقية خلال شهرين تسببت بـ"استشهاد" وإصابة المئات

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أن المجموعات الإرهابية تستهدف العاصمة دمشق يوميا بمئات قذائف الهاون والصواريخ، مشيرا إلى أنه اليوم "ارتقى شهيدان وأصيب 37 آخرون جراء ذلك".

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID نيبينزيا: المسلحون في الغوطة الشرقية يفشلون مفاوضات التسوية التي دعت لها روسيا

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن انتقل من الحرب بالوكالة على سوريا إلى العدوان المباشر عليها لتحقيق ما فشل الإرهابيون في تحقيقه. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

ولفت الجعفري إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد إلى مجلس الأمن لم يتم التنسيق بشأنه مع وفد سوريا "وهذا عيب كبير"، مبينا أن مدينة دمشق تشهد الخراب والموت كل يوم جراء القذائف التي تطلقها المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية والتي صنفها مجلس الأمن منظمات إرهابية.

وأضاف:

إن الأمم المتحدة تعيش أزمة مهنية وأخلاقية من خلال تبني مواقف الدول الداعمة للإرهاب في سوريا.

وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية دأبت على توجيه رسائل شبه يومية توثق عدد القذائف التي أطلقتها المجموعات الارهابية في الغوطة الشرقية والتي بلغت خلال الشهرين الماضيين فقط 1200 قذيفة "تسببت باستشهاد وإصابة المئات".

ولفت المندوب السوري إلى أن التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية هي التي تتحكم بالمساعدات الإنسانية وتوزعها على عناصرها وتقوم باعتقال كل من يحتج من أهالي الغوطة على ذلك، مؤكدا أن تعريض حياة ثمانية ملايين سوري في دمشق للخطر من أجل حماية الإرهابيين في الغوطة الشرقية أمر غير مقبول.

وأشار الجعفري إلى أن الأمم المتحدة تتجاهل العدوان التركي على مدينة عفرين وجرائم "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن والذي دمر مدينة الرقة بالكامل بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي… وتدير ظهرها وتصم آذانها عن الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضينا في إطار دعمها للمجموعات الإرهابية.