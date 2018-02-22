الخارجية الأمريكية تعلن فشل عملية أستانا حول سوريا

أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، هيذير ناويرت، اليوم الخميس، أن عملية أستانا حول سوريا فشلت بسبب الوضع في الغوطة الشرقية.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID نيبينزيا: المسلحون في الغوطة الشرقية يفشلون مفاوضات التسوية التي دعت لها روسيا

واشنطن — سبوتنيك . وقالت ناويرت في إحاطة إعلامية: "دون روسيا ودعمها لسوريا لم يكن هناك خراب… هذا أيضا يسلط الضوء على ما تحدثنا عنه مرارا… عملية أستانا. هذا ما تطرح الولايات المتحدة الكثير من الأسئلة بشأنه: هل تشارك الولايات المتحدة في أستانا؟ هل أستانا هي شيء جيد؟ هذا يدل على فشل عملية أستانا".

وفي وقت سابق من اليوم الحميس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للنظر في قرار مجلس الأمن لإرساء الهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن نظام وقف النار لا يجوز تطبيقه على المنظمات الإرهابية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "القرار الذي يدعوننا لاعتماده… نحن مستعدون للنظر به. لكن لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال أن يطبق على داعش والنصرة".

وأضاف: "لقد اقترحنا صيغة واضحة، تقول إن نظام وقف النار لا يجب أن يطبق على داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات التي تتعاون معهما وتطلق القذائف على دمشق. الشركاء الغربيون، للأسف، لا يرغبون في إقصاء الإرهابيين عن نظام وقف إطلاق النار. وهذه نقطة تثير التساؤلات أيضا".