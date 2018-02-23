نائب الرئيس الأمريكي يهاجم شقيقة كيم جونغ أون

هاجم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الخميس، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي حضر إلى جانبها حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، معتبرا أنها "ركن" في النظام الاستبدادي الذي يقمع ملايين من مواطنيه.

وقال بنس خلال مؤتمر سنوي للمحافظين الأمريكيين قرب واشنطن، إن "شقيقة كيم جونغ أون هي ركن أساسي في النظام الأكثر استبدادا والأكثر قمعا في العالم، وفي حلقة عائلية شريرة تمارس القمع والتجويع والسجن بحق 25 مليون شخص".

وأضاف على وقع تصفيق الحاضرين "لجميع من اعتقدوا في وسائل الأعلام أنه كان علي أن أقف وأصفق للكوريين الشماليين، أقول لهم: الولايات المتحدة لا تدعم الديكتاتوريات الدموية، إننا نقاوم الديكتاتوريات الدموية".

وتابع بنس، "وسنبقى حازمين حتى تكف كوريا الشمالية عن تهديد بلادنا وحلفائنا وحتى تتخلى عن صواريخها النووية والبالستية لمرة واحدة وأخيرة"، بحسب "فرانس برس".

وحضر بنس وكيم يو جونغ في الـ 9 من فبراير/شباط حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية جنبا إلى جنب على مرأى من كاميرات العالم أجمع، لكنهما لم يتبادلا أي حديث.

وكشفت واشنطن بعدها أن نائب الرئيس كان مستعدا للقاء وفد يضم مسؤولين كوريين شماليين على هامش الدورة، لكن هذا "الاجتماع القصير" تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة من جانب بيونغ يانغ بعد تصريحات شديدة اللهجة لبنس.