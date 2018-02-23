رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يواجه اتهامات بـ"غسيل أموال"

قدم المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولير، اتهامات جديدة في عمليات غسيل أموال ضد مستشار حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت، وشريكه التجاري ريك غيتس.

© AP Photo/ Mary Altaffer ترامب يقبل استقالة رئيس حملته الانتخابية بول مانافورت

واشنطن — سبوتنيك . وذكرت الوثيقة الخاصة بلائحة الاتهام، أمس الخميس 22 فبراير / شباط، أن مانافورت ساعد غيتس في عمليات غسيل أموال قيمتها أكثر من 30 مليون دولار، وأنه عرض استلام أكثر من 10 ملايين دولار كأرباح من الشركات القبرصية في شكل قرض.

وتم توجيه الاتهامات وفقا للمادتين "الاحتيال المصرفي" و"تقديم بيان ضريبي كاذب عن علم".

وكان مانافورت يشغل منصب مستشار ترامب في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، حتى استقالته، التي أعلن دونالد ترامب، قبولها، في أغسطس / آب، العام الماضي قبل أشهر من توليه منصب الرئيس الأمريكي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.