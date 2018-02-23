البنتاغون يعلق على ظهور مقاتلات "سو-57" الروسية في سوريا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، إيريك باخون، أن الولايات المتحدة لا تعتبر المقاتلات الروسية من الجيل الخامس من طراز "سو-57" تهديدا لعملياتها العسكرية في سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي: "لا نعتقد أن هذه المقاتلات (سو-57) ستشكل تهديدا لعملياتنا في سوريا، وسنواصل القيام بها بالشكل الصحيح".

وأضاف، أن نشر الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في سوريا سيتناقض مع تصريحات روسيا حول تخفيض وحداتها.

هذا وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام تقارير، نقلا عن شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بأن طائرتين مقاتلتين من الجيل الخامس " سو-57 "، وصلتا إلى قاعدة القوة الجو- فضائية الروسية في حميميم، والتي هي الآن في مرحلة اختبارات الطيران والتي لم تعتمدها القوات المسلحة الروسية في الخدمة بعد.

ومن جانبه، أعلن رئيس لجنة الدعم القانوني لتطوير مؤسسات الصناعات الدفاعية الروسية في الدوما الروسي، فلاديمير غوتنيف، أن ظهور مقاتلات "سو —57"، في سوريا قد يصبح رادعا لطائرات الدول المجاورة التي تحلق بشكل دوري فوق أراضي البلاد. دون استبعاد إمكانية إرسال أحدث المقاتلات إلى سوريا.

وقال النائب، لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على ما نشرته وسائل الإعلام، أنه "لا يستبعد ويرحب بشدة"، بالمعلومات عن ظهور أحدث المقاتلات في سوريا. مضيفا أن: "ظهور طائرات جديدة في سوريا هي خطوة صحيحة على الإطلاق"… "من المهم اختبارها في ظروف قتالية وفي ظروف المواجهة".

ويرى غوتنيف، أن ظهور أحدث المقاتلات الروسية في سوريا ستصبح رادعا لطائرات الدول المجاورة التي تطير دوريا فوق أراضي سوريا.

يذكر أن "سو-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ العام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماما، حيث أجرت الطلعة الأولى في عام 2010.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مؤسسة بناء الطائرات المتحدة يوري سليوسار، أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة يجب تسليمها إلى القوات الجوية الفضائية الروسية في 2019.