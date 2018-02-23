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11:53 12 مارس/ آذار 2018
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    تكريم ذكرى ضحايا المذابح ضد الأرمن في عام 1915

    تركيا ترد على قرار البرلمان الهولندي بشأن "إبادة" الأرمن

    PanARMENIAN Photo
    العالم
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    نددت تركيا بشدة، الخميس، باعتراف البرلمان الهولندي بإبادة الأرمن إبان الحكم العثماني قبل قرن، ما يزيد من حدة التوتر بين أنقرة ولاهاي.

    وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نندد بشدة بالقرار الذي أتخذه البرلمان الهولندي بالاعتراف بأحداث عام 1915 على أنها إبادة".

    وكان النواب الهولنديون صوتوا بتأييد 142 صوتا في مقابل 3 أصوات، أمس الخميس، للاعتراف بـ"إبادة" الأرمن وإيفاد ممثل للحكومة إلى يريفان في 24 نيسان/أبريل في ذكرى المجازر التي أرتكبت بين 1915 و1917.

    تكريم ذكرى ضحايا المذابح ضد الأرمن في عام 1915
    PanARMENIAN Photo
    بالفيديو...الأرمن يحيون الذكرى 102 لإبادتهم بحرق العلم التركي
    ويقدر عدد ضحايا الحملات المنهجية من قبل السلطنة العثمانية بين 1915 و1917 ضد الأرمن بـ 1.5 مليون. واعترف عدد كبير من المؤرخين وأكثر من 20 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بحصول إبادة.

    إلا أن أنقرة ترفض بشكل قاطع استخدام تعبير "إبادة" وتتحدث عن مجازر متبادلة أوقعت مئات الآف القتلى بين الجانبين.

    وذكرت أنقرة لاهاي بمجزرة سريبرينيتسا في البوسنة في 1995 عندما اعتبرت الحكومة الهولندية مسؤولة جزئيا عن مقتل 350 مسلما.

    وتابع بيان وزارة الخارجية، أن "القرارات التي لا أساس لها من برلمان بلد غض النظر عن إبادة سريبرينيتسا…لا محل له في التاريخ".

    وأضافت الوزارة، إنها "أخذت علما" بموقف الحكومة الهولندية التي نأت بنفسها عن التصويت، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

    ويأتي تصويت النواب الهولنديين في الوقت الذي باتت فيه العلاقات الثنائية في أدنى مستوى لها منذ إعلان هولندا في مطلع شباط/فبراير الحالي استدعاء سفيرها في أنقرة ورفضها استقبال ممثل دبلوماسي لتركيا على أراضيها.

    وكانت الحكومة الهولندية منعت في أذار/مارس 2017 وزيرين تركيين من القاء كلمة خلال تجمع في إطار حملة الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس بين أفراد الجالية التركية في روتردام.

    انظر أيضا:

    البرلمان الهولندي يعترف بأن مذبحة الأرمن عام 1915 إبادة جماعية
    تركيا تستدعي القائم بالأعمال الهولندي بسبب قضية الأرمن
    "شرلوك هولمز مذبحة الأرمن" يكشف أدلة تورط تركيا في الإبادة الجماعية
    في الذكرى المئوية... 20 دولة تعترف بـ"إبادة الأرمن"
    بوتين يصل يريفان للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لمذابح الأرمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, بيان, إبادة الأرمن, البرلمان الهولندي, الخارجية التركية, هولندا, تركيا
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