كازاخستان تطالب خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا بتطبيق اتفاقات أستانا بدقة

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، أن وفد البلاد خلال جلسة مجلس الامن حول سوريا أعلن عن ضرورة تنفيذ جميع ما تم التوصل اليه في اطار عملية أستانا.

أستانا —. وقالت الخارجية في بيان: "جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أستانا ينبغي ألا تظل على الورق، ويجب أن تنفذ بدقة"، مضيفة أن وفد كازاخستان دعا جميع أطراف النزاع الاتفاق لوقف القتال في الغوطة الشرقية والمساهمة في تعزيز نظام وقف النار في مناطق خفض التصعيد.

يذكر أن مجلس الأمن اجتمع، يوم أمس الخميس، بطلب من روسيا لمناقشة الوضع في سوريا، وتحديدا في الغوطة الشرقية لدمشق. ووزعت روسيا تعديلات على مشروع قرار الهدنة، مطالبة لوقف النار أو هدنة إنسانية لمدة لا تقل عن 30 يوما.

وكانت السويد والكويت وزعتا مشروع قرار حول تطبيق وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي في الغوطة.

ومن المتوقع أن يجري تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا اليوم الجمعة.