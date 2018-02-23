خبراء غربيون يكشفون هدف انتقال مقاتلات "سو -57" إلى سوريا

علق خبراء غربيون على خبر وصول مقاتلات روسية من الجيل الخامس الجديدة "سو-57" إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا بعد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر الخبير العسكري البريطاني جاستين برونك خلال تعليقه لمجلة "" أن الهدف الرئيسي من الخطوة الروسية هو اختبار المقاتلات الجديدة في ميدان الحرب الحقيقة ومعرفة مدى نجاح نظام الردار في المقاتلة الجديدة.

وأضاف برونك أن القوات الجوية الروسية تسعى إلى اختبار المقاتلة الجديدة في الجو لمعرفة إذا بإمكان الطائرات والردارات الأمريكية كشف المقاتلات الروسية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك قال برونك "لا شك أن هذه الخطوة هي للإعلان عن المنتج وتسويقه من قبل القوات المسلحة الروسية، فنجاح المقاتلة سيزيد سعرها والطلب عليها عالميا".

ومن جهة أخرى، اعتبر الجنرال الأمريكي فيرا جيمسون أن المجال الجوي العراقي والسوري هما المكان الأمثل لاختبار المقاتلات الروسية الجديدة، وباستطاع القوات الجوية الروسية بالإضافة الى ذلك تعلم الكثير من خلال مراقبة القوات الجوية الأمريكية وتحركتها في الجو في المنطقة.