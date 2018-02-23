وزير الخارجية التركي: على روسيا وإيران إبداء الحرص على وقف إطلاق النار

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى وقف إطلاق النار، بين الحكومة السورية والمعارضة في الغوطة الشرقية، مشددا على ضرورة أن تبدي كلا من روسيا وإيران الحرص على وقف إطلاق النار.