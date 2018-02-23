منظمة الهجرة الدولية تناشد التبرع بـ 194 مليون دولار من أجل السوريين

أطلقت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط، مناشدات للتبرع لما يقرب من 194 مليون دولار أمريكي، لمساعدة السوريين النازحين الذين تأثروا بالنزاع في سوريا.

© REUTERS/ ALKIS KONSTANTINIDIS مسؤولة تركية تدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة تمويل اللاجئين السوريين

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت في بيان رسمي: "منظمة الهجرة الدولية أطلقت مناشدة اليوم لجمع 193.767.960 دولار أمريكي، لمساعدة 3 ملايين سوري، نزحوا من مناطقهم بعد تأثرهم بالنزاع في سوريا، ويعيشون في مناطق ومجتمعات مضيفة لهم".

وأضاف البيان "الوضع الإنساني في تدهور مستمر منذ أن بدأ النزاع المسلح قبل 7 سنوات، وأكثر من 13 مليون شخص ما زالو لحاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا، بما في ذلك 6.1 مليون نازح داخلي، وما يقرب من 3 ملايين سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها ومناطق محاصرة".

وتابع البيان "بالإضافة إلى لجوء 5.5 ملايين سوري إلى 5 دول مجاورة، وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر".

وأوضح بيان المنظمة أنها "تسعى من خلال هذه المناشدة إلى توفير المساعدة إلى مليون شخص يعانون من نقص الغذاء، والمأوى، ومساعدة 800 ألف شخص في الوصول إلى المياه الآمنة والخدمات، و500 ألف شخص في الوصول إلى الخدمات الطبية، والمساعدة في توفير الحماية في المجتمعات المحلية لـ 500 ألف شخص، ومساعدة 220 ألف شخص في الحصول على فرص لكسب العيش، و135 ألف نازح في الحصول على خدمات كافية داخل المخيمات، ومساعدة 35 ألف طفل في الذهاب إلى المدرسة".

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فاق عدد ضحايا الحرب في سوريا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.