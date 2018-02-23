مقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة زيوريخ السويسرية

قتل شخصان في إطلاق نار في مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri ما حقيقة سحب أموال أمراء ومسؤولين سعوديين من بنوك سويسرا

قالت الشرطة السويسرية ، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار، لكنه تم السيطرة على الوضع عقب الحادث، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت "رويترز" أنه لا توجد تفاصيل عن ملابسات الحادث، لكن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا يوجد أي خطورة على العامة، في حين ذكرت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات لعلاقة الهجوم بأي نشاط إرهابي.

وكانت وسائل إعلام سويسرية أشارت، في وقت سابق إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة القطار في مدينة زيوريخ.