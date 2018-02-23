ميشيل تامر ينفي ترشحه لرئاسة البرازيل في أكتوبر القادم

قال رئيس البرازيلي ميشيل تامر، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط، إنه لن يترشح في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول.

ونفي الرئيس البرازيلي أن يكون تدخل قوات الأمن الاتحادية في ولاية ريو دي جانيرو يهدف إلى تحسين شعبيته المنخفضة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال تامر، وهو نائب للرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف، في مقابلة مع إذاعة محلية، "لست مرشحا ولن أكون مرشحا".

وكان تامر قد تولى الرئاسة بعد عزل روسيف في عام 2016.