وزير إسرائيلي: ترامب سينقل سفارة بلاده إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل

ولفتت وكالة "رويترز" إلى قول كاتس ، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط، إلى أن كاتس هنأ ترامب في تدوينة على "تويتر" أشاد فيها بقراره الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس دولة إسرائيل.

وقال كاتس: "لا توجد منحة أعظم من نقل السفارة إلى القدس"، مضيفا: "إنها خطوة صائبة جدا تستحق شكر صديقنا ترامب".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تفتتح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل في القدس خلال شهر مايو / أيار المقبل.

وعلق مصدر في الحكومة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتواصل مع الحكومة الأمريكية، وأنه سوف يرد إذا صدر إعلان أمريكي بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحسب "رويترز".

وأعلن ترامب، العام الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدأ عملية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

I would like to congratulate Donald Trump, the President of the US @POTUS on his decision to transfer the US Embassy to our capital on Israel's 70th Independence Day. There is no greater gift than that! The most just and correct move. Thanks friend!

