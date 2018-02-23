الشرطة الصومالية: انفجاران وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس في العاصمة

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط أن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من مقر إقامة الرئيس في العاصمة مقديشو، ووصل عدد القتلى جراء الانفجارات إلى 18 شخصا.