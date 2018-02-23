وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تعمل على عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مونشين أن إدارة الرئيس ترامب تعمل حاليا على وضع عقوبات جديدة ضد روسيا، وستعلن عنها غالبا في الأسابيع القليلة المقبلة.

واشنطن — سبوتنيك . وقال مونشين اليوم الجمعة في إفادة صحفية "نحن نعمل الآن على عقوبات جديدة ضد روسيا، يُمكنني أن أؤكد لكم أن العمل جار عليها"، مضيفا، "سأعود هنا خلال عدة أسابيع لأحدثكم عن هذا".

وتابع مونشين "إن وزارة الخزانة تتعاون مع هيئة التحقيقات الفيدرالية فيما فيما يتعلق بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات، سوف ننظر في عقاب الأفراد المسؤولين عن ذلك".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هايذر ناويرت، أعلنت أمس الخميس، أن بلادها قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا المدرجين في ما يسمى "قائمة مولر".

وكان المدعي الأمريكي بالشؤون الخاصة، روبرت مولر، قد وجه يوم الجمعة المنصرم، اتهامات لـ 13 مواطنا روسيا و3 شركات من روسيا بقضيتي التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتيال، جاء ذلك في لائحة الاتهام.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد نشر الاتهام، بأن أعضاء حملته الرئاسية لم يفعلوا أي خطأ، وليس هناك تواطؤ مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معلقا على الاتهامات، إن واشنطن تتهم روسيا وتصدر قوائم بالعقوبات، ولكنها لم تقدم أدلة على تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.