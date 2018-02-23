دبلوماسي أمريكي: التعامل مع روسيا بشأن سوريا أصبح أكثر صعوبة

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط إن التعامل مع روسيا بشأن سوريا أصبح أكثر صعوبة.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة في سوريا

وأضاف سوليفان للصحفيين أنهم بذلوا جهدا كبيرا للحفاظ على الحوار مع روسيا حلو القضايا السورية، للوصول إلى هدف مشترك للتعاون، حسب رويترز.

وأشار إلى أن التعامل مع الروس بشأن سوريا أصبح أكثر صعوبة مع تقدم الحملة ضد تنظيم "داعش".

وقال سوليفان إنه لم يشارك مباشرة في المشاورات التي تجري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص التصويت على مشروع قرار حول سوريا اليوم الجمعة.