5 بوارج حربية تركية تمنع حفار "إينى" من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية

اتهمت قبرص تركيا اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط بتهديدها باستخدام القوة لمنع شركة إيني الإيطالية من التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

ولم تعلق تركيا على الاتهامات القبرصية، التي تعهدت بمنع القبارصة اليونانيين من استكشاف الغاز أو النفط في المنطقة التي تقع حول الجزيرة المتنازع عليها، حسب رويترز.

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، أوقفت البحرية التركية سفينة حفر وتنقيب، تابعة لشركة "إيني" الإيطالية، كانت في طريقها لاستكشاف الغاز في المياه القبرصية.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، فيكتوراس بابادوبولوس لوكالة الأنباء القبرصية إنه في أثناء توجه الحفار التابع لشركة إيني للحفر اعترضته 5 بوارج حربية تركية.

وأضاف أن البوارج الحربية التركية هددت الحفار التابع لإيني باستخدام القوة ما جعل قائد السفينة يتراجع.

ومدت تركيا التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع قبرص مناوراتها العسكري في شرق المتوسط إلى 10 مارس/ أذار المقبل.