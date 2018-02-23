ماكرون: فرنسا ستبذل قصارى جهدها مع روسيا للتوصل إلى هدنة في سوريا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لديه آمال كبيرة في التوصل إلى قرار للأمم المتحدة بشأن هدنة في سوريا.

© Sputnik. Sergey Guneev الإليزيه: زعيما فرنسا وألمانيا طلبا دعم بوتين لإصدار قرار خاص بسوريا

وأشار الرئيس ماكرون إلى أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها مع روسيا للتوصل إلى هدنة في سوريا. بحسب رويترز.

يشار إلى أن مصدر بقصر الإليزيه قال اليوم الجمعة إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتبا خطابا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبان فيه دعمه لمشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا.

وذكرت مصادر دبلوماسية بشكل منفصل أن ميركل وماكرون يعتزمان التحدث مع بوتين معا في المساء في ضوء نتيجة التصويت في مجلس الأمن. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال مصدر الإليزيه إن الزعيمين يجريان محادثات مع روسيا لضمان عدم عرقلة مشروع القرار.

يشار إلى أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال أمس الخميس 22 فبراير/ شباط، إنه لا يوجد توافق حول مشروع هدنة إنسانية لمدة 30 يوما في سوريا.