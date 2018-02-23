مسؤول بحملة ترامب الانتخابية يقر بالذنب حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية

أقر مسؤول سابق في حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016، بالذنب في التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

© AP Photo/ Matt Rourke رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يواجه اتهامات بـ"غسيل أموال"

وأقر ريك غيتس المسؤول في حملة ترامب الانتخابية 2016 بالذنب اليوم الجمعة 23 فبراير/ شباط، في تهم التآمر على الولايات المتحدة، حسب رويترز.

وأكد مكتب تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر لمحكمة اتحادية أن مولر يبحث رفع التماس بشأن ريك غيتس.

ويريد مولر تخفيف مدة عقوبة غيتس بالالتماس إذا ما تعاون مع التحقيق.

وقد يواجه غيتس مدة سجن تتراوح بين 57 و71 شهرا عن التهم التي أقر بالذنب حولها.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المختصة الأمريكية تحقق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بعد نشر اتهامات لـ13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حول التدخل الروسي، بأن أعضاء حملته الرئاسية لم يفعلوا أي خطأ، وليس هناك تواطؤ مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معلقا على الاتهامات، إن واشنطن تتهم روسيا وتصدر قوائم بالعقوبات، ولكنها لم تقدم أدلة على تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا الاتهامات الأمريكية لـ13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات بأنها هراء وتعكس الواقع السياسي الأمريكي الحديث.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن تلك الاتهامات جزء من حملة هستيريا الكراهية لروسيا المزدهرة في المجتمع الغربي.

وقد نفى الكرملين مرارا أي ادعاءات تتردد بتدخله في سير العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى.



