توسك يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا مع سقوط موجة جديدة من القنابل على منطقة الغوطة الشرقية قبيل تصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما.

وبحسب وكالة رويترز، زعم توسك في مؤتمر صحفي أن "روسيا وإيران تسمحان بتكثيف الهجمات على مواقع المعارضة المسلحة في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لمطلب الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الإنساني في الغوطة الشرقية في سوريا، داعيا المجتمع الدولي لتأييد القرار.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الجمعة، "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في النزاع السوري وكذلك الضامنين لمناطق خفض التصعيد، إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان وقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، ويدعم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار الإنساني لمدة 30 يوما، ونتوقع من المجتمع الدولي دعمه في نيويورك".