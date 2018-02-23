نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "يوم عظيم"

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار.

© Sputnik. Sergei Guneev الخارجية الأمريكية: واشنطن تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو المقبل

وقال نتنياهو، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط، إن إعلان واشنطن نقل سفارتها إلى القدس في مايو المقبل يعد يوم عظيم لشعب إسرائيل.

وأضاف، في بيان أصدرته السفارة الإسرائيلية في واشنطن باللغة العبرية: "قرار الرئيس ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في ذكرى يوم الاستقلال القادمة يعقب إعلانه التاريخي في ديسمبر/كانون الأول بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف البيان: "هذا القرار سيحول الذكرى السبعين لـ"يوم الاستقلال" إلى احتفال أكبر"، مضيفا: "نشكرك أيها الرئيس ترامب على زعامتك وصداقتك".

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، اليوم الجمعة: "واشنطن تنوي فتح سفارة جديدة لها في القدس، في مايو المقبل، بالتزامن مع الذكري الـ70 لقيام دولة إسرائيل".