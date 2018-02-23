الاتحاد الأوروبي يتضامن مع قبرص ضد تركيا بشأن الصراع في المتوسط

عبر زعماء الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم مع قبرص واليونان، اليوم الجمعة، بعدما اتهمت نيقوسيا تركيا بالتهديد باستخدام القوة ضد سفينة حفر استأجرتها شركة إيني.

© Sputnik. Yuriy Somov 5 بوارج حربية تركية تمنع حفار "إينى" من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي للصحفيين، إن الاتحاد يدعو تركيا لوقف الأنشطة التي أدت إلى الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكان توسك يتحدث بعدما ألقى رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس كلمة أمام باقي زعماء الاتحاد في بروكسل حول المواجهة التي وقعت مؤخرا بسبب حقوق موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأكد توسك، أن اليونان وقبرص لهما "الحق السيادي" في التنقيب عن الموارد في شرق البحر المتوسط.