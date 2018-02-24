مسلحو "بوكو حرام" يختطفون أكثر من 110 فتاة في نيجيريا

موسكو — سبوتنيك. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن اختطاف 46 فتاة، إلا أن الشرطة نفت مسألة اختطافهم.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ 4 سنوات، تم تحرير 500 منهم.
وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها الجماعة منذ مطلع 2014.
وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا. وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.
هذا وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا.
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