حجم التجارة بين الصين وكوريا الشمالية يهبط لأدنى مستوى

انخفض حجم التجارة الصينية مع كوريا الشمالية إلى أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2014 على الأقل، في أحدث إشارة على أن الصين تضغط على جارتها المنعزلة التزاما بالعقوبات التجارية التي تفرضها الأمم المتحدة برعاية أمريكية.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev أمريكا تجري نقاشا مع روسيا حول تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

وتظل الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية والحليف الكبير الوحيد على الرغم من أن إجمالي حجم التجارة هبط خلال الأشهر الماضية مع دخول العقوبات حيز التنفيذ.

ووفقا لـ"رويترز"، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين وكوريا الشمالية 215.97 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني بانخفاض نسبته 52 بالمئة على أساس سنوي و31 بالمئة على أساس شهري وفق ما أظهرته بيانات التجارة النهائية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أمس الجمعة.

وبلغ إجمالي حجم صادرات الصين لكوريا الشمالية 168.88 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع 257.73 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول، بينما سجلت الواردات القادمة من كوريا الشمالية 47.09 مليون دولار مقارنة مع 54.68 مليون في ديسمبر/ كانون الأول.