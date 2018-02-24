حجم التجارة بين الصين وكوريا الشمالية يهبط لأدنى مستوى

ووفقا لـ"رويترز"، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين وكوريا الشمالية 215.97 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني بانخفاض نسبته 52 بالمئة على أساس سنوي و31 بالمئة على أساس شهري وفق ما أظهرته بيانات التجارة النهائية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أمس الجمعة.
وبلغ إجمالي حجم صادرات الصين لكوريا الشمالية 168.88 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع 257.73 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول، بينما سجلت الواردات القادمة من كوريا الشمالية 47.09 مليون دولار مقارنة مع 54.68 مليون في ديسمبر/ كانون الأول.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)