مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في هجوم انتحاري قرب مقر المخابرات في كابول

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون في هجوم انتحاري في منطقة شاش درك (مقر المخابرات) في العاصمة الأفغانية كابول.

© AP Photo/ Rahmat Gul إحباط محاولة هجوم على السفارة الروسية في كابول

كابول —. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، على صفحته على موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك": "مهاجم انتحاري فجر نفسه في منطقة شاش درك (مقر المخابرات) ما أدى لمقتل شخص وإصابة 6 آخرين".

فيما قال معاون المتحدث باسم وزارة الداخلية نُصرة رحيمي لـ"سبوتنيك" إن "انتحاريا يرتدي سترة ناسفة كان بصدد الدخول لمنطقة شاش درك الذي يقع فيها العديد من المقار الأمنية وفجر نفسه عند الحاجز الأول".

ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم في وقت كان الموظفون يتوجهون إلى أعمالهم.

ولم تعلن أي مجموعة المسؤولية عن الهجوم حتى الساعة.

وبدأت السلطات الأفغانية مؤخراً بفرض إجراءات أمنية مشددة على مداخل العاصمة، وفي الشوارع المؤدية إلى الحي الدبلوماسي بعد موجة من التفجيرات الدموية، طالت مدينة كابول وأدت لمقتل وإصابة المئات.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل حركة طالبان، والحركات المتحالفة معها، وتنظيم "داعش".

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن السلطات الأفغانية قد نجحت في الفترة الماضية من إحباط محاولة هجوم إرهابي على السفارة الروسية في كابول.