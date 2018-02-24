مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية غربي البلاد

كابول —. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجنرال دولت وزيري لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "18 جنديا أفغانيا قُتلوا في هجوم لمسلحين على قاعدة للجيش، في ولاية فرآه، غربي أفغانستان الليلة الماضية".

وفي بيان سابق لها اليوم أعلنت الوزارة الأفغانية، أن ما لا يقل عن أربعة مسلحين هاجموا موقعا للجيش قرب واحدة من الأكاديميات العسكرية الكبرى في أفغانستان وقتلوا جنديين على الأقل وأصابوا عشرة آخرين.