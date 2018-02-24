مقتل وإصابة واعتقال 500 مسلح في عمليات مشتركة لقوات الأمن الأفغانية الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الداخلية الافغانية أن ما يقرب من 500 مسلح ينتمون لمجموعات عدة سقطوا بين قتيل وجريح ومعتقل بعمليات أمنية جرت خلال الأيام السبعة الماضية في 18 ولاية من أصل 34 بأفغانستان.