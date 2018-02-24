الخارجية التركية: الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على تقويض السلام

وأضافت الخارجية أن واشنطن "تتجاهل البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في اسطنبول في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وضمير المجتمع الدولية بقرارها هذا".
وفي وقت سابق، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد رفض بلاده لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن بلاده تعتبر القرار غير ذا قيمة، وأن القدس مدينة محتلة.
وقال أردوغان إن "قرار ترامب ليس لديه أي شرعية ولا قيمة بالنسبة إلينا كتركيا، فنحن لا نعترف بهذه القرار، والقدس لن نتركها لهؤلاء أبدا".
وتابع: "دولة فلسطين دولة محتلة بكل وضوح، وإسرائيل تقوم بضرب الأطفال وقصف ومهاجمة غزة، ثم يقولون نحن الأقوى، لكن كونك قويا لا يعني أنك محق".
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