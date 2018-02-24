الخارجية التركية: الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على تقويض السلام

أعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في أيار/مايو المقبل، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية مُصرة على تقويض السلام.

© REUTERS/ UMIT BEKTAS أردوغان يجدد رفض تركيا لقرار ترامب بشأن القدس ويراه غير ذا قيمة

أنطاكيا — سبوتنيك . وذكر بيان للخارجية التركية، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة الأمريكية مُصرة على تقويض السلام"، متابعا "تركيا ستواصل بذل الجهود مع غالبية المجتمع الدولي من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ضد القرار الأمريكي المقلق للغاية".

وأضافت الخارجية أن واشنطن "تتجاهل البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في اسطنبول في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وضمير المجتمع الدولية بقرارها هذا".

وفي وقت سابق، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد رفض بلاده لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن بلاده تعتبر القرار غير ذا قيمة، وأن القدس مدينة محتلة.

وقال أردوغان إن "قرار ترامب ليس لديه أي شرعية ولا قيمة بالنسبة إلينا كتركيا، فنحن لا نعترف بهذه القرار، والقدس لن نتركها لهؤلاء أبدا".

وتابع: "دولة فلسطين دولة محتلة بكل وضوح، وإسرائيل تقوم بضرب الأطفال وقصف ومهاجمة غزة، ثم يقولون نحن الأقوى، لكن كونك قويا لا يعني أنك محق".