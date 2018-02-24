أمريكا تعلن أكبر مجموعة عقوبات ضد كوريا الشمالية... وترامب يهدد: المرحلة القادمة مؤسفة جدا للعالم

فرضت الولايات المتحدة أكبر مجموعة عقوبات للضغط على كوريا الشمالية من أجل التخلى عن برامجها النووية والصاروخية، كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المرحلة المقبلة ستكون "مؤسفة جدا جدا بالنسبة للعالم" ما لم تجد الخطوات نفعا.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الوزارة فرضت عقوبات على شخص و27 شركة و28 سفينة لمواجهة أكبر تحديات الأمن القومي التي تواجه إدارة ترامب.

© REUTERS/ KCNA الصين تحقق في انتهاك محتمل لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

وطرحت الولايات المتحدة قائمة بأسماء كيانات لإدراجها في قائمة سوداء من المقرر أن تفرض الأمم المتحدة بعض العقوبات عليها، بهدف إيقاف أنشطة التهريب البحري التي تمارسها كوريا الشمالية للحصول على النفط وبيع الفحم.

وتعكف كوريا الشمالية على تطوير صواريخ ذات رؤوس نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وهدد ترامب في وقت سابق بما وصه "بنار وغضب لم ير العالم مثله من قبل"، بينما تؤكد إدارته أنها تفضل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.