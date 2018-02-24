فيديو.. هدية من رئيس وزراء كندا لفريق هوكي نسائي في الهند

حضر رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم السبت مباراة نسائية للهوكي في نيودلهي آخر محطات زيارته للهند التي تستمر ثمانية أيام.

ورافق ترودو وفقا لما نشرته صحيفة "هندستان تايم"، الذي قذف الكرة إيذانا ببدء المباراة، زوجته صوفي وأبرز لاعبات الهوكي في كندا هايلي ويكنهايزر.

وبعد المباراة التي استعرضت خلالها اللاعبات الهنديات مهارتهن، أهدى رئيس وزراء كندا وقرينته قمصان فريق كندا للاعبات الهنديات.

ووقعت الهند وكندا يوم الجمعة، مذكرة تفاهم في مجال الرياضة للتصدي لأي مشاكل حالية أو طارئة.