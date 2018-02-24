الصين مستاءة من الإنتربول بسبب موقفها من زعيم للويغور

وتلقي الصين باللوم في أغلب الاضطرابات على الويغور، وتقول جماعات حقوقية ومنفيون إن الغضب ناجم بشكل أكبر عن فرض الصين قيودا على ديانة وثقافة الويغور.
وأكدت جماعة "فير ترايلز" الحقوقية ومقرها لندن، أن الانتربول رفع اسم دولكان عيسى رئيس مؤتمر الويغور العالمي من قائمة المطلوبين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "تبدي الصين استياءها من رفع الانتربول دولكان عيسى من قائمة المطلوبين، حيث تصنفه الحكومة الصينية كإرهابي".
وفي تصريح لرويترز، أكد الإنتربول أنه لا يعلق على قضايا محددة باستثناء بعض الظروف خاصة وبموافقة الدول الأعضاء.
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