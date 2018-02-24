إيران: السعودية لن تغادر اليمن إلا بـ"هزيمة مدوية"

أكدت إيران أنه سيأتي اليوم الذي تغادر فيه السعودية اليمن وقد منيت بهزيمة مدوية، قائلاً: "السعودية لن تغادر اليمن إلا بـ"هزيمة مفضوحة".

© Sputnik. Grigoriy Sysoev ظريف يهاجم السعودية ويتحدث عن الحريري وتقسيم اليمن

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في حديث خاص لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء ، إنه سيأتي اليوم الذي تغادر فيه السعودية اليمن وقد منيت بهزيمة مدوية، مشيراً إلى أن المسؤولين السعوديين وقعوا في فخ يتعذر عليهم انتشال أنفسهم منه حيث دفعوا ثمنا باهضا للحرب التي شنوها على الشعب اليمني الأعزل".

وأشار قاسمي، إلى أن السعودية توهمت في اليمن بأن عدوانها على هذا البلد يمكن تحقيق إنجازاته في غضون أسابيع قليلة، ويمكن الاستيلاء عليه تماما، مضيفا أنها تورطت ولا تستطيع أن تنجح في انتشال نفسها من المستنقع الذي رمت بنفسها فيه.

وقال الدبلوماسي الإيراني إن "السعودية تسعى الى خلق عدو مفترض، وتتصور أنه إذا لم ينهزم الشعب اليمني أو لم يخضع، فمن المؤكد أن ذلك يعود إلى المساعدات التي يتلقاها خارج هذا البلد، مؤكدا أن هذه الأوهام لا تمت إلى الواقع بشيء قليل وكاذبة تماماً".

وعن سوريا أشار إلى أن "وجود إيران في سوريا جاء بطلب رسمي من الحكومة الشرعية في ذلك البلد"، لافتا إلى أن كل ما ترمي إليه القوى الأجنبية هو استهداف سوريا والنيل منها، ثم التحرك نحو العراق في المرحلة المقبلة واستهداف أمنه ثم التوجه إلى إيران والعمل على زعزعة الأمن فيها والذي ينتج عنه عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بأسرها".

وحول برنامج إيران الصاروخي، أكد قاسمي على أنه لن تكون هناك محادثات حول قوتنا الصاروخية والدفاعية، وتابع: "فيما يتعلق بقضايا الصواريخ والدفاع التي نوقشت كثيرا في المجتمعات الدولية، فإن إيران كدولة مستقلة لا تسمح لأي بلد بالتدخل في قضاياها الداخلية وسياساتها الداخلية والصاروخية".