مؤسسات كبرى توقف شراكتها مع "لوبي الأسلحة الأمريكي"

وتعمل الشركات التي أعلنت وضع حد رسمي للتعامل مع لوبي الأسلحة الأمريكي في التأمين وإيجار السيارات والأمن المعلوماتي.
ومنعت الشركات أفراد اللوبي من الحصول على تأمين أو استئجار سيارات.
وقال مصرف "فيرست ناشونال بنك أو أوماها" إن زبائنه يراجعون علاقاتهم مع الجمعية الوطنية للأسلحة.
In my part of red America, no one sees guns as part of the problem..#BoycottNRA https://t.co/2Wt5ajFfOC pic.twitter.com/7ISNbwdNS6— Lisa Newens (@PerfumeFlogger) February 24, 2018
واجتمع ترامب مع أولياء أمور ضحايا إطلاق نيران وأقاربهم ومعلمين من مدارس مختلفة للنقاش حول الأسلحة وما ينتج عنها في المدارس.
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