مشاورات مجلس الأمن بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا جارية و"لا" توافق حتى الآن

أكدت مصادر أممية أن المشاورات الثنائية لا زالت جارية في مجلس الأمن حول مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا، لافتة إلى أنه "يبدو حتى الآن أنه لا يوجد توافق على مشروع القرار".