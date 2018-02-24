نيبينزيا: من السذاجة أن نفكر أنه يمكن التوصل لحلول فورية دون اتفاق على الأرض

أرجع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تأخر التوافق الذي أعلن اليوم على تنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا إلى صعوبة تحقيق ذلك دون توافق على الأرض.

© REUTERS/ Lucas Jackson مجلس الأمن يقر هدنة في سوريا لمدة 30 يوما

القاهرة — سبوتنيك . وقال نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن، والتي شهدت التصويت بالإجماع على هدنة في كافة مناطق سوريا، "من السذاجة أن نفكر أنه يمكن التوصل لحلول فورية دون اتفاق على الأرض".

وأكد نيبينزيا أن "روسيا تعمل مع كل الأطراف وتبذل الجهد وتقدم الدعم الإنساني".

وأوضح أن القرار الذي تم اعتماده لا يتعلق بالوضع في الغوطة الشرقية فقط، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل أخرى مثل دمشق، فهي مستهدفة من المجموعات المسلحة"، مضيفا "سفارتنا استهدفت عدة مرات".

وصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا.

وقال مندوب الكويت، رئيس الجلسة، "تم تأييد القرار 2401 بمجموع 15 صوتا".

وينص القرار على "وقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإجراء الإجلاء الطبي بشكل غير مشروط وآمن، ورفع الحصار عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة".