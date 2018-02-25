مذكرة من الديمقراطيين الأمريكيين بشأن "تحقيقات روسيا"

دافع الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي عن التحقيقات الرسمية في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 في مذكرة حزبية، صدرت أمس السبت 24 فبراير/ شباط.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب يحذر من مذكرة بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية

وانتقدت المذكرة، المؤلفة من 10 صفحات والتي نشرت على موقع اللجنة الإلكتروني، بشدة مذكرة أصدرها الجمهوريون في وقت سابق وقالت إنها "جهد واضح لتقويض" تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر ، بحسب رويترز.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هايذر ناويرت، قد أعلنت أن بلادها قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا المدرجين في ما يسمى "قائمة مولر".

وكان المدعي الأمريكي بالشؤون الخاصة، روبرت مولر، قد وجه اتهامات لـ 13 مواطنا روسيا و3 شركات من روسيا بقضيتي التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتيال، جاء ذلك في لائحة الاتهام.