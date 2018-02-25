حدث خطير على الحدود الهندية الباكستانية

لكن التوترات تصاعدت منذ هجوم على معسكر للجيش الهندي في كشمير هذا الشهر شهد مقتل ستة جنود.
وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وقالت إنها ستجعلها تدفع الثمن.
وقال رئيس الشرطة امتياز حسين إن قذائف مدفعية أطلقها الجيش الباكستاني سقطت في منطقة أوري مما دفع مئات القرويين للفرار من ديارهم.
وقال ضابط هندي إن القوات الهندية ردت بنيران المدفعية وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة منذ وقف إطلاق النار في 2003.
ولم يرد تعليق من باكستان حتى الآن.
(رويترز)
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