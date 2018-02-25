حدث خطير على الحدود الهندية الباكستانية

أعلنت الشرطة في كشمير أن قوات عسكرية هندية وباكستانية تبادلت نيران المدفعية في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار، الأمر الذي يثير شكوكا جديدة بشأن وقف لإطلاق النار مستمر منذ 15 عاما بين القوتين النوويتين في المنطقة.

© AP Photo/ Dar Yasin الهند تهدد باكستان: ستدفعون ثمن الهجوم على معسكرات جيشنا في كشمير

ولم يتضح بعد سبب تبادل نيران المدفعية الذي وقع يوم أمس السبت في قطاع أوري على خط المراقبة الذي يقسم المنطقة الواقعة في الهيمالايا ويغلب على سكانها المسلمون.

لكن التوترات تصاعدت منذ هجوم على معسكر للجيش الهندي في كشمير هذا الشهر شهد مقتل ستة جنود.

وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وقالت إنها ستجعلها تدفع الثمن.

وقال رئيس الشرطة امتياز حسين إن قذائف مدفعية أطلقها الجيش الباكستاني سقطت في منطقة أوري مما دفع مئات القرويين للفرار من ديارهم.

وقال ضابط هندي إن القوات الهندية ردت بنيران المدفعية وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة منذ وقف إطلاق النار في 2003.

ولم يرد تعليق من باكستان حتى الآن.

(رويترز)