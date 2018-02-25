ألمانيا قد تفرض حظرا محدودا على سيارات تعمل بالديزل

أظهرت وثائق، أن الحكومة الألمانية تعكف على وضع تغييرات لحظر سير السيارات التي تعمل بالديزل على بعض الطرق.

وكانت الحكومة تعارض بشدة فرض حظر على قيادة هذا النوع من السيارات التي تسبب تلوثا كبيرا داخل المدن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكشف نوربرت بارتليه وزير الدولة في وزارة النقل عن هذا التحول في رده على استجواب برلماني قدمه حزب الخضر.

وتأتي الخطط قبل يومين من قرار محكمة ألمانية بشأن ما إذا كان بوسع المدن تنفيذ الحظر الذي تقول شركات السيارات إنه قد يخفض قيمة إعادة البيع لنحو 15 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا الأمر الذي يجبر المصنعين على دفع تكاليف تعديل السيارات.

وتخضع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لضغوط لمساعدة 70 مدينة تتجاوز انبعاثاتها معايير الاتحاد الأوروبي وتسعى للتوصل إلى سبل لتجنب فرض حظر على نطاق واسع.