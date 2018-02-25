اعتقال الرئيس السابق للاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم في براغ

اعتقلت السلطات في مدينة براغ بجمهورية التشيك الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم بناء على مذكرة تركية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin صالح مسلم لـ"سبوتنيك": روسيا قادرة على التوصل لحل سلمي للأزمة السورية يرضي الجميع

أنطاكيا —. وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم الأحد، أنه جرى "القبض على الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي صالح مسلم في جمهورية تشيكيا".

وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت مسلم على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع تقريبا، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.