كوريا الجنوبية تعلن أن بيونغ يانغ مستعدة للتفاوض مع واشنطن

أكد الوفد الكوري الشمالي خلال لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، على استعداده لإجراء المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

© Sputnik. Alexey Filippov كوريا الشمالية تبلغ جارتها الجنوبية بتفاصيل وفدها إلى ختام الأولمبياد

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الكورية الجنوبية نشر على "فيسبوك": "الوفد الكوري الشمالي أعلن عن استعداده للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما أشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الكوريتين في ذات الوقت، والعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

هذا وعقد اللقاء بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، والوفد الكوري الشمالي، اليوم الأحد في بيونغتشانغ، واستمر لمدة ساعة، وقد وصل الوفد الكوري الشمالي صباح اليوم بمناسبة انتهاء الألعاب الأولمبية، وستستمر الزيارة لثلاثة أيام، ويتكون الوفد من 8 أشخاص برئاسة رئيس إدارة الجبهة الموحدة لحزب العمال الكوري كيم يونغ تشول.