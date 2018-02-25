تركيا تبدأ السعي لتسلم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم من براغ

أعلنت تركيا، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، أنها بدأت السعي من أجل تسلم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم من براغ.

© AFP 2018/ BERTRAND LANGLOIS اعتقال الرئيس السابق للاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم في براغ

وقالت وزارة العدل التركية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إنها بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب تسليم الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" التابع لحزب "العمال الكردستاني" ، الذي تم توقيفه في التشيك.

ذكرت الوزارة، في بيان لها، "ولدى العلم بوجود الشخص المعني في جمهورية التشيك، أجريت الاتصالات اللازمة وتم طلب إلقاء القبض عليه واعتقاله حتى يتم ترحيله إلى بلادنا".

وكانت التشيك قد ألقت القبض على مسلم، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع تقريبا، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.