تركيا: قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين

أعلنت تركيا، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، إن قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين، التي يقودها الجيش التركي ضد الجماعات الكردية.

وقال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل| متحدث الحكومة التركية: قرار #الأمم_المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في #سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك pic.twitter.com/7WTkrDPFXR — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 25, 2018

​من جهة أخرى، ذكر بوزداغ أن وزارات الخارجية والداخلية والعدل التركية تعمل من أجل تسليم صالح مسلم ، الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" التابع لحزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا.

#عاجل| متحدث الحكومة التركية: تعمل وزارات الخارجية والداخلية والعدل التركية من أجل تسليم #صالح_مسلم إلى #تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 25, 2018

​وكانت التشيك قد ألقت القبض على مسلم، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع تقريبا، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.