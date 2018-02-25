زلزال قوي يضرب اليابان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة، بمقياس ريختر، على بعد 78 ميلا من هونشو في اليابان، اليوم الأحد.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الزلزال كان على عمق 6.2 ميل.

يشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت يناير/ كانون ثاني الماضي، عن زلزال شدته 5.4 درجة، وقع على بعد 320 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جزر بونين اليابانية.

Prelim M5.5 earthquake near the east coast of Honshu, Japan Feb-25 16:28 UTC, updates https://t.co/NMXfi1lQbq — USGSted (@USGSted) February 25, 2018

​وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان في البحر على عمق عشرة كيلومترات.



