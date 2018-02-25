زلزال قوي يضرب اليابان

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الزلزال كان على عمق 6.2 ميل.
يشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت يناير/ كانون ثاني الماضي، عن زلزال شدته 5.4 درجة، وقع على بعد 320 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جزر بونين اليابانية.
Prelim M5.5 earthquake near the east coast of Honshu, Japan Feb-25 16:28 UTC, updates https://t.co/NMXfi1lQbq— USGSted (@USGSted) February 25, 2018
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان في البحر على عمق عشرة كيلومترات.
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